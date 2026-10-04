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Erste Schätzungen: RBB Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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RBB Bancorp
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RBB Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,576 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll RBB Bancorp nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 34,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,40 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 238,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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