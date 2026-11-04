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Erste Schätzungen: Real Matters stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Real Matters Inc Registered Shs
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Real Matters stellt voraussichtlich am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 63,4 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 54,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 237,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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