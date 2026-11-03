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Erste Schätzungen: Red Robin Gourmet Burgers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
7.92 EUR -0.12 EUR -1.55 %
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Red Robin Gourmet Burgers wird sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,363 USD. Dies würde einen Gewinn von 64,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Red Robin Gourmet Burgers -1,030 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Red Robin Gourmet Burgers in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 251,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 265,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,180 USD aus. Im Vorjahr waren -1,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.08.19 Red Robin Gourmet Burgers Buy Maxim Group
14.06.19 Red Robin Gourmet Burgers Buy Maxim Group
16.05.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group
05.04.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group
27.02.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group

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