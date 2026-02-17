DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.298 +0,6%Euro1,1845 -0,1%Öl67,58 +0,3%Gold4.936 +1,2%
Erste Schätzungen: RENK präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

18.02.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
RENK
57,80 EUR -0,89 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RENK lädt voraussichtlich am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR gegenüber 0,460 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 422,3 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 16,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RENK einen Umsatz von 362,2 Millionen EUR eingefahren.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,530 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,35 Milliarden EUR, gegenüber 1,14 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
10.02.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026RENK BuyWarburg Research
07.02.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
