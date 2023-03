Erste Schätzungen: Rent the Runway A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rent the Runway A öffnet voraussichtlich am 12.04.2023 die Bücher zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rent the Runway A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,505 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,76 Prozent auf 73,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,266 USD im Vergleich zu -8,510 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 294,5 Millionen USD, gegenüber 203,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net