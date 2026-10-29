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Erste Schätzungen: RESORTTRUST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
RESORTTRUST INC
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RESORTTRUST wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 25,03 JPY je Aktie gegenüber 26,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,72 Prozent auf 63,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST noch 58,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 105,93 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 98,58 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 259,65 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 263,02 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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