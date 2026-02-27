DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin57.126 +0,7%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Erste Schätzungen: RF Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

01.03.26 06:21 Uhr
RF Industries wird voraussichtlich am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RF Industries ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,2 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei RF Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,7 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 84,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

