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Erste Schätzungen: Rigaku veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Rigaku Holdings Corporation Registered Shs
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Rigaku wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,64 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 216,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,10 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,85 Milliarden JPY – ein Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rigaku 18,74 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 56,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 50,19 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 101,85 Milliarden JPY, gegenüber 94,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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