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Erste Schätzungen: Rivian Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Rivian Automotive
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Charts | News | Analysen

Rivian Automotive wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,639 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rivian Automotive in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,288 USD im Vergleich zu -3,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 7,48 Milliarden USD, gegenüber 5,39 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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