DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.897 +0,3%Euro 1,1207 +0,1%Öl 103,4 -1,3%Gold 4.195 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Robinhood verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
97.41 EUR 1.91 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen

Robinhood präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,549 USD aus. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie eingefahren.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,42 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 5,32 Milliarden USD, gegenüber 4,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Robinhood Aktie News

Werbung

Robinhood Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Robinhood nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.