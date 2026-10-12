Erste Schätzungen: Robinhood verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Robinhood präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,549 USD aus. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie eingefahren.
20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,42 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 5,32 Milliarden USD, gegenüber 4,51 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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