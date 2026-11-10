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Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -A-
29.20 EUR 0.60 EUR 2.10 %
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ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A wird voraussichtlich am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,42 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,74 Prozent verringert. Damals waren 4,37 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,19 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,23 Milliarden DKK aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,61 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,02 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 28,91 Milliarden DKK, gegenüber 28,94 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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