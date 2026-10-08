Erste Schätzungen: Roko (publ) Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Roko (publ) Registered B wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,40 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,98 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 29,69 Prozent auf 1,97 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Roko (publ) Registered B noch 1,52 Milliarden SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 71,13 SEK aus. Im Vorjahr waren 51,63 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 8,02 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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