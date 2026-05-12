DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,6 -1,1%Gold4.701 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

13.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Bank of Canada
154,82 EUR 1,34 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Royal Bank of Canada wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,76 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada 3,03 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 46,92 Prozent auf 17,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada noch 32,23 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,88 CAD, gegenüber 14,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 71,07 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,06 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Royal Bank of Canada

DatumMeistgelesen

Analysen zu Royal Bank of Canada

DatumRatingAnalyst
10.09.2018Royal Bank of Canada Sector OutperformScotia Howard Weil
18.07.2017Royal Bank of Canada HoldCanaccord Adams
30.01.2015Royal Bank of Canada UnderweightBarclays Capital
25.06.2012Royal Bank of Canada sector outperformScotia Capital Markets
05.04.2012Royal Bank of Canada sector outperformScotia Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.09.2018Royal Bank of Canada Sector OutperformScotia Howard Weil
25.06.2012Royal Bank of Canada sector outperformScotia Capital Markets
05.04.2012Royal Bank of Canada sector outperformScotia Capital Markets
01.09.2011Royal Bank of Canada sector outperformScotia Capital Markets
06.12.2010Royal Bank of Canada buyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.07.2017Royal Bank of Canada HoldCanaccord Adams
06.10.2011Royal Bank of Canada equal-weightBarclays Capital
11.04.2011Royal Bank of Canada equal-weightBarclays Capital
07.03.2011Royal Bank of Canada equal-weightBarclays Capital
04.03.2011Royal Bank of Canada neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
30.01.2015Royal Bank of Canada UnderweightBarclays Capital
01.06.2005Royal Bank of Canada sec. underper.CIBC World Markets
31.05.2005Update Royal Bank of Canada: Sector UnderperformCIBC World Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Royal Bank of Canada nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen