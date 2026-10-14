DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.683 +0,6%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,2 +0,5%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: RPC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
RPC Inc.
5.20 EUR -0.10 EUR -1.89 %
Charts | News | Analysen

RPC wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,098 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 469,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 447,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle RPC Aktie News

Werbung

RPC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RPC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.07.19 RPC Hold Gabelli & Co
29.01.19 RPC Buy Seaport Global Securities
15.01.19 RPC Underweight Barclays Capital
26.10.18 RPC Market Perform Cowen and Company, LLC
10.10.18 RPC Underperform Wolfe Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.