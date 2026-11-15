DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.749 +1,1%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Rubrik zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
100.60 EUR 6.90 EUR 7.36 %
Charts | News | Analysen

Rubrik wird sich voraussichtlich am 30.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rubrik im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,081 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten ein Plus von 22,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 429,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 350,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,503 USD, gegenüber -1,780 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt 1,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Rubrik Aktie News

Werbung

Rubrik Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rubrik nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.