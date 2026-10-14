Erste Schätzungen: Ryan Specialty Group A legt Quartalsergebnis vor

14.10.26 06:21 Uhr

Ryan Specialty Group A wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,489 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ryan Specialty Group A noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 794,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 758,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,29 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net