Erste Schätzungen: Ryanair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick auf Quartalsbilanz

Ryanair präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Ryanair wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,416 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,61 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden EUR in den Büchern standen.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,46 Milliarden EUR, gegenüber 13,95 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net