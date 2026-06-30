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Ausblick auf Bilanz

Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Quartalsergebnisse

Was Analysten von der Ryanair-Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
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Ryanair stellt voraussichtlich am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,608 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryanair noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 EUR in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,45 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,34 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,06 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,13 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,54 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
15.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
08.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research