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Erste Schätzungen: Ryanair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

03.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair Holdings PLC (spons. ADRs)
46,20 EUR 0,20 EUR 0,43%
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Ryanair wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,976 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ryanair noch ein Verlust pro Aktie von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ryanair in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,09 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD, gegenüber 3,14 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 18,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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