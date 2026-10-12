Erste Schätzungen: S&P Global zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

12.10.26 06:21 Uhr

S&P Global wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte S&P Global 3,86 USD je Aktie eingenommen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,64 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,86 USD, gegenüber 14,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 14,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net