Erste Schätzungen: Sai Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Sai Life Sciences wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,20 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,24 INR erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sai Life Sciences in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,43 Milliarden INR im Vergleich zu 5,80 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,02 INR, gegenüber 8,83 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 22,30 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,96 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sai Life Sciences
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sai Life Sciences
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent