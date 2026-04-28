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Erste Schätzungen: Sai Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
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Sai Life Sciences wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,20 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,24 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sai Life Sciences in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,43 Milliarden INR im Vergleich zu 5,80 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,02 INR, gegenüber 8,83 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 22,30 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,96 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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