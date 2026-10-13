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Erste Schätzungen: Salmon Evolution präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
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Salmon Evolution stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,135 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 18,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 102,7 Millionen NOK gegenüber 86,6 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,336 NOK, gegenüber -0,370 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 466,0 Millionen NOK im Vergleich zu 325,3 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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