Erste Schätzungen: Sampo A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

20.10.26 06:21 Uhr

Sampo A stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,124 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,40 Prozent auf 2,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A noch 3,24 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,547 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,750 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,16 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,93 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net