Erste Schätzungen: Samsara A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

18.02.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsara Inc Registered Shs -A-
26,16 USD -1,16 USD -4,25%
Charts|News|Analysen

Samsara A stellt voraussichtlich am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,129 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 346,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 422,3 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,507 USD, gegenüber -0,280 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

