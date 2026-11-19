Erste Schätzungen: Samsara A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Samsara A stellt voraussichtlich am 03.12.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsara A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,86 Prozent auf 515,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 416,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,773 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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