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Erste Schätzungen: Samsung GDRS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
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Samsung GDRS
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Samsung GDRS wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 243,35 USD aus. Im letzten Jahr hatte Samsung GDRS einen Gewinn von 32,56 USD je Aktie eingefahren.

31 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,79 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 134,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 860,63 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 116,39 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 524,78 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 235,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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06.02.12 Samsung Electronics kaufen Hanseatischer Börsendienst
30.01.12 Samsung Electronics outperform Credit Suisse Group
10.01.12 Samsung Electronics overweight HSBC
30.11.11 Samsung Electronics buy Nomura
11.11.11 Samsung Electronics buy Nomura

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