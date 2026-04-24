Erste Schätzungen: Sany Heavy Energy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Sany Heavy Energy A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,245 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sany Heavy Energy A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,41 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,90 Milliarden CNY aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,75 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,32 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.net
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