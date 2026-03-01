Erste Schätzungen: Sany Heavy Energy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sany Heavy Energy A lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,561 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sany Heavy Energy A noch 0,930 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sany Heavy Energy A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,47 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,72 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,922 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,51 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 25,02 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 17,71 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net