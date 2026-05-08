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Erste Schätzungen: Saratoga Investment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

23.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saratoga Investment Corp Registered Shs
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Saratoga Investment wird voraussichtlich am 07.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,558 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saratoga Investment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Saratoga Investment in dem im Mai abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 31,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 35,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,31 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 131,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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