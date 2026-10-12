Erste Schätzungen: Sats ASA Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

12.10.26 06:21 Uhr

Sats ASA Registered wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,637 NOK je Aktie gegenüber 0,480 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,33 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 NOK, gegenüber 2,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 5,71 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,51 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net