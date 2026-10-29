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Erste Schätzungen: SAWAI GROUP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SAWAI GROUP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,25 JPY. Im Vorjahresquartal waren 8,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SAWAI GROUP in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 51,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 49,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 149,57 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 90,39 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 211,34 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 201,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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