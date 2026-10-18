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Erste Schätzungen: SBA Communications REIT (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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SBA Communications REIT (A)
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SBA Communications REIT (A) stellt voraussichtlich am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 721,2 Millionen USD – ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SBA Communications REIT (A) 732,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,69 USD je Aktie, gegenüber 9,80 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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