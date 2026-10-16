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Erste Schätzungen: SBT Ultrasonic Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
128.19 CNY -5.68 CNY -4.24 %
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SBT Ultrasonic Technology A lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,569 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 268,1 Millionen CNY gegenüber 197,7 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY, gegenüber 1,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 767,9 Millionen CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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