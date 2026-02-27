DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin57.126 +0,7%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Erste Schätzungen: Science Applications International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

01.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Science Applications International Corp When Issued
77,00 EUR 2,00 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Science Applications International wird voraussichtlich am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,00 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,77 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,05 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,28 Milliarden USD, gegenüber 7,48 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Science Applications International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

