Erste Schätzungen: Sectra Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Sectra Registered B gibt voraussichtlich am 25.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,890 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sectra Registered B 0,770 SEK je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 850,6 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Sectra Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,00 Milliarden SEK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,96 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,93 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 4,22 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,54 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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