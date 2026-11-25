Sekisui House wird voraussichtlich am 10.12.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,496 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,94 Prozent auf 7,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui House noch 6,18 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,21 USD je Aktie, gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 27,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 28,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net