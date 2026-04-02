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Erste Schätzungen: Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) Corporation Registered Shs -A-
6,34 CNY -0,14 CNY -2,16%
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Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,010 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 40,70 Prozent auf 2,76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A noch 1,96 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,070 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 8,18 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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