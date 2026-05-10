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Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Sensys Gatso Group AB Registered Shs
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Sensys Gatso Group Registered präsentiert voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,600 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,770 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sensys Gatso Group Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 185,0 Millionen SEK im Vergleich zu 204,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,29 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,420 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 777,3 Millionen SEK, gegenüber 719,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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