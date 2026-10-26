Erste Schätzungen: Sentia ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Sentia ASA Registered wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,47 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,44 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,17 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,85 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,95 NOK je Aktie, gegenüber 5,71 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 13,09 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 11,77 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sentia ASA Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sentia ASA Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen