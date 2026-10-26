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Erste Schätzungen: Sentia ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sentia ASA Registered Shs
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Sentia ASA Registered wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,47 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,44 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,17 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,85 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,95 NOK je Aktie, gegenüber 5,71 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 13,09 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 11,77 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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