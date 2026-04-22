Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
ServisFirst Bancshares wird voraussichtlich am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,12 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,05 Prozent auf 167,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ServisFirst Bancshares noch 247,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,40 USD, gegenüber 5,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 680,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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ServisFirst Bancshares Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.17
|ServisFirst Bancshares Market Perform
|Hovde Group
|31.01.17
|ServisFirst Bancshares Underperform
|Hovde Group
|18.11.16
|ServisFirst Bancshares Underperform
|Hovde Group
|18.10.16
|ServisFirst Bancshares Market Perform
|Hovde Group
|13.10.15
|ServisFirst Bancshares Market Perform
|Hovde Group