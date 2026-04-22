DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.921 -0,5%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServisFirst Bancshares Inc
86.64 USD -2.20 USD -2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

ServisFirst Bancshares wird voraussichtlich am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,12 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,05 Prozent auf 167,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ServisFirst Bancshares noch 247,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,40 USD, gegenüber 5,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 680,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ServisFirst Bancshares Aktie News

Werbung

ServisFirst Bancshares Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ServisFirst Bancshares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.04.17 ServisFirst Bancshares Market Perform Hovde Group
31.01.17 ServisFirst Bancshares Underperform Hovde Group
18.11.16 ServisFirst Bancshares Underperform Hovde Group
18.10.16 ServisFirst Bancshares Market Perform Hovde Group
13.10.15 ServisFirst Bancshares Market Perform Hovde Group