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Erste Schätzungen: ServisFirst Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServisFirst Bancshares Inc
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ServisFirst Bancshares lässt sich voraussichtlich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ServisFirst Bancshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,818 USD aus. Im letzten Jahr hatte ServisFirst Bancshares einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 173,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 254,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,21 USD aus. Im Vorjahr waren 2,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 679,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.04.17 ServisFirst Bancshares Market Perform Hovde Group
31.01.17 ServisFirst Bancshares Underperform Hovde Group
18.11.16 ServisFirst Bancshares Underperform Hovde Group
18.10.16 ServisFirst Bancshares Market Perform Hovde Group
13.10.15 ServisFirst Bancshares Market Perform Hovde Group

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