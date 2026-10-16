DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.995 -0,3%Euro 1,1229 +0,1%Öl 105,4 -0,5%Gold 4.175 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
19.55 CNY 0.06 CNY 0.31 %
Charts | News | Analysen

Shandong Dacheng Pesticide veröffentlicht voraussichtlich am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,005 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,39 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shandong Dacheng Pesticide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden CNY aus.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,663 CNY je Aktie, gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 6,84 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 5,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shandong Dacheng Pesticide Aktie News

Werbung

Shandong Dacheng Pesticide Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shandong Dacheng Pesticide nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.