DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 ±0,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.467 +0,9%Euro 1,1227 +0,1%Öl 103,5 -0,8%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Shanghai AtHub präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shanghai AtHub Co Ltd Registered Shs -A-
22.35 CNY -0.57 CNY -2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Shanghai AtHub lässt sich voraussichtlich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai AtHub die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,050 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai AtHub nach der Prognose von 1 Analyst 439,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,160 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,72 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shanghai AtHub Aktie News

Werbung

Shanghai AtHub Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shanghai AtHub nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.