Erste Schätzungen: Shanghai Jin jiang International Hotel Development veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

16.10.26 06:21 Uhr

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,28 Prozent auf 567,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development noch 519,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,163 USD, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,10 Milliarden USD im Vergleich zu 1,91 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net