DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.683 +0,6%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,3 +0,5%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Registered Shs -A-
106.24 CNY -1.17 CNY -1.09 %
Charts | News | Analysen

Shanghai United Imaging Healthcare A präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,357 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 138,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shanghai United Imaging Healthcare A 0,150 CNY je Aktie vermeldete.

Shanghai United Imaging Healthcare A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,28 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 16,56 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 13,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shanghai United Imaging Healthcare A Aktie News

Werbung

Shanghai United Imaging Healthcare A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shanghai United Imaging Healthcare A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.