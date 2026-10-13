DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.805 +2,1%Euro 1,1172 +0,1%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.195 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A-
88.80 CNY -4.62 CNY -4.95 %
Charts | News | Analysen

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,670 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 45,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 651,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 448,3 Millionen CNY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,45 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,04 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,50 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,57 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shanghai V-Test Semiconductor Tech. A Aktie News

Werbung

Shanghai V-Test Semiconductor Tech. A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shanghai V-Test Semiconductor Tech. A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.