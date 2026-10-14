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Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.00 EUR 0.40 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 GBP je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 93,42 Milliarden USD für Shell (ex Royal Dutch Shell), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 50,53 Milliarden GBP erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,11 USD je Aktie, gegenüber 2,30 GBP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 348,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 195,26 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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