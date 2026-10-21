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Erste Schätzungen: Shoulder Innovations stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Shoulder Innovations wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shoulder Innovations für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,491 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Shoulder Innovations 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shoulder Innovations 11,8 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,851 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,650 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 68,0 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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