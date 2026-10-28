DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,67 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 72.718 +0,1%Euro 1,1118 -0,1%Öl 115,8 +1,7%Gold 4.030 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Siemens legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG (spons. ADRs)
129.00 EUR 1.00 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Siemens wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren.

Siemens soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,38 USD im Vergleich zu 6,76 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 93,85 Milliarden USD, gegenüber 87,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Siemens Aktie News

Werbung

Siemens Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.