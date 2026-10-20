DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.961 -0,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 109,9 +0,3%Gold 4.143 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vor Bilanzvorlage

Erste Schätzungen: Siltronic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Siltronic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siltronic öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
66.90 EUR 1.85 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen

Siltronic wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,752 EUR. Dies würde einen Verlust von 35,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Siltronic -1,290 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,11 Prozent auf 336,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic noch 300,3 Millionen EUR umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -6,680 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,310 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,35 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Aktuelle Siltronic Aktie News

Werbung

Siltronic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.